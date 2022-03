Langenfelder Etat 2022 : Rat beschließt umstrittenen Haushalt

Der Stadtrat Langenfeld tagt coronabedingt erneut in der Schützenhalle Richrath. Der Haushalt für das laufende Jahr ist stark umstritten. Foto: Rheinische Post/Stephan Meisel (mei)

Langenfeld CDU und BGL haben im Rat am Dienstagabend den Haushalt für das laufende Jahr beschlossen. Die Positionen der Parteien sind dabei sehr unterschiedlich.

Seit der Kommunalwahl verfügt die CDU in Langenfeld nicht mehr über die absolute Mehrheit, obwohl sie im Rat noch die stärkste Fraktion stellt. Deshalb wird in Ausschüssen und im Rat regelmäßig um Mehrheiten gerungen. Das ist spannend, führt aber auch dazu, dass potenziell mehr beschlossen wird, als dem Haushalt gut tut. Denn bereits bei der Einbringung hatten Kämmerer Thomas Grieger und Bürgermeister Fank Schneider (CDU) als Verwaltungs-Chef eingefordert, bei den Beschlüssen zu priorisieren, damit der Berg nicht umgesetzter Projekte nicht weiter wächst und der Haushalt mehr und mehr in Schieflage gerät. Das hat Politik bedingt beachtet. Umso heftiger diskutiert wird der Haushalt, der schlussendlich mit einer Mehrheit von CDU und BGL auf den Weg gebracht worden ist. Jetzt muss der Kreis Mettmann diesen noch prüfen und absegnen. Der Haushalt für das kommende Jahr soll – erstmals in Langenfeld – bis zum Jahresende beschlossen werden. Nach den Sommerferien dürften die Vorbereitungen beginnen.

Das sagt Frank Noack (FDP):

Werden Sie dem Haushalt für 2022 zustimmen, wenn ja, warum, wenn nein, warum nicht?

Die FDP-Fraktion wird dem Haushalt nicht zustimmen, da er keine Richtung für die weitere Entwicklung unserer Stadt enthält. Statt einer gezielten Prioritätensetzung gleicht er einem politischen „wünsch Dir was“. Sollte der Haushalt, so wie geplant Realität werden, würde Langenfeld im nächsten Jahr in die Neuverschuldung rutschen und 2026 perspektivisch in die Haushaltssicherung. Das muss vermieden werden. Leider hat es in den aktuellen Haushaltsberatungen auf Seiten der Parteien keinerlei erkennbaren Willen zur Priorisierung gegeben.

Wo sehen Sie angesichts der Haushaltslage Einsparpotenzial?

Die FDP-Fraktion hat im letzten Haupt- und Finanzausschuss einen Antrag auf Gründung einer Arbeitsgruppe gestellt, die nachhaltige Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung von rund acht Millionen Euro erarbeiten soll. Im Rahmen dieser Arbeitsgruppe zur Ergebnisverbesserung darf es keine Denkverbote geben. Um den städtischen Etat wieder ins Lot zu bringen müssen auch alle – und wir meinen alle – bereits beschlossenen und noch nicht angefangenen Maßnahmen auf ihr Sinnhaftigkeit und Priorität hin bewertet werden. Auch der Langenfelder Standard ist zu hinterfragen.

Was ist für Sie nicht verhandelbar?

Der Verzehr der Ausgleichsrücklage mit der Konsequenz einer Haushaltssicherung ist für uns ein absolutes no go. Es ist Aufgabe der Politik, hier Verantwortung zu übernehmen und das Thema der Priorisierung nicht der Verwaltung zu überlassen.

Das sagt Jürgen Brüne (CDU):

Werden Sie dem Haushalt für 2022 zustimmen, wenn ja, warum, wenn nein, warum nicht?

Die CDU-Fraktion stimmt dem Haushaltsentwurf für 2022 zu, weil die Stadt handlungsfähig bleiben muss. Die Verwaltung benötigt gerade im Hinblick auf die aktuellen Krisen (Corona-Pandemie, Ukraine-Konflikt) einen genehmigten Haushalt, um die notwendigen Maßnahmen zu veranlassen und die hierfür erforderlichen Finanzmittel zur Verfügung zu stellen.

Wo sehen Sie angesichts der Haushaltslage Einsparpotenzial?

Grundsätzlich müssen die Haushalte der nächsten Jahre so aufgestellt werden, dass die Einnahmenseite in Übereinklang gebracht wird, mit einer realistischen Ausgabenseite. Für die nächsten Haushalte gehören für uns sämtliche Haushaltspositionen auf den Prüfstand, um Einsparpotentiale zu identifizieren. Anstehende Projekte und Maßnahmen müssen priorisiert und mit einem realistischen Zeitansatz versehen werden. Für uns als CDU-Fraktion war auch dieses Jahr handlungsleitend, bei eigenen Anträgen Haushaltsdisziplin zu wahren.

Was ist für Sie nicht verhandelbar?

Nach wie vor gilt für die CDU-Fraktion, dass die Beibehaltung der aktuellen Steuersätze nicht verhandelbar ist. Sie stützen unsere Unternehmen und Gewerbebetriebe vor Ort und sichern unseren Wirtschaftsstandort Langenfeld. Ebenso wenig sind die beschlossenen unverzichtbaren Maßnahmen zum Schutz unserer Bevölkerung (zum Beispiel Starkregen- und Hochwasserschutz) verhandelbar.

Das sagt Günter Herweg (Grüne):

Werden Sie dem Haushalt für 2022 zustimmen, wenn ja, warum, wenn nein, warum nicht?

Dem Haushalt für das Jahr 2022 werden die Grünen nicht zustimmen. Aufgrund der fatalen Fehlentscheidung in Gestalt der vollzogenen Senkung der Gewerbesteuer fehlen der Stadt jetzt wesentliche Einnahmen, um die notwendigen Ausgaben dauerhaft zu finanzieren. Der Kämmerer sieht unter diesen Bedingungen die Schuldenfreiheit Langenfelds bereits Ende des nächsten Jahres gefährdet. Dabei belässt auch dieser Haushalt immer noch wichtige Aufgabenfelder in einer Warteschleife: z.B. die Bedarfsdeckung bei der Kinderbetreuung und Maßnahmen zum Hochwasser- und Klimaschutz, um nur zwei zu nennen.

Wo sehen Sie angesichts der Haushaltslage Einsparpotenzial?

Einsparpotenzial sehen wir im Wesentlichen nicht. Im Gegenteil. Für die Zukunft der Bürgerinnen und Bürger wichtige Infrastrukturmaßnahmen werden ja jetzt schon nicht – oder nicht mit der nötigen Entschiedenheit – angegangen.

Was ist für Sie nicht verhandelbar?

Wir befürchten, dass der Bürgermeister und die Fraktionen, die dieser Steuersenkung zugestimmt haben, jetzt nicht die Steuersenkung zurücknehmen, sondern beginnen werden, Gebühren an anderen Stellen zu erhöhen. Etwa bei VHS, Stadtbibliothek, Musikschule und so weiter. Gebührenerhöhungen zur Sanierung des Haushalts werden wir mit Sicherheit nicht mittragen.

Das sagt Gerold Wenzens (BGL):

Werden Sie dem Haushalt für 2022 zustimmen, wenn ja, warum, wenn nein, warum nicht?

Die BGL wird dem Haushalt 2022 zustimmen. Wer diesem Haushalt nicht zustimmt, blockiert die Umsetzung wichtiger Projekte in unserer Stadt: Investitionen in den Schulen, Projekte für die Jugend, Digitalisierung, Maßnahmen zum Klimaschutz, Zuwendungen für Vereine, Corona-Schutzmaßnamen, Investitionen in die Infrastruktur und dem Stellenaufbau, um nur einige zu nennen. Die BGL wird sich als zweistärkste Ratsfraktion nicht wegducken, sondern die Verantwortung für diesen Haushalt mittragen.

Wo sehen Sie angesichts der Haushaltslage Einsparpotenzial?

Die vergleichsweise hohen Standards bei vielen freiwilligen Leistungen der Stadt könnten nach unten korrigiert werden, die insgesamt recht niedrigen Gebühren und Beiträge in vielen Bereichen könnten teilweise erhöht und ausgewählte Investitionen gestrichen oder verschoben werden. Dieser Diskussion wird sich die BGL mit viel Augenmaß stellen. Insgesamt werden die städtischen Finanzen auch maßgeblich von den weiteren Auswirkungen durch die Corona-Krise und dem Krieg in der Ukraine beeinflusst.

Was ist für Sie nicht verhandelbar?

Nicht verhandelbar ist für die BGL die Tatsache, dass die humanitäre Hilfe für die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine oberste Priorität hat. Wir wissen nicht, wie lange und in welcher Intensität wir im Krisenmodus bleiben werden. So lange dieser andauert, müssen wir einige Projekte, die uns vor dem Kriegsbeginn wichtig waren, zurückstellen. Solidarität und humanitäre Hilfe erfordern auch die Bereitschaft zum eigenen Verzicht. Dazu steht die BGL.

Das sagt Mark Schimmelpfennig (SPD):

Werden Sie dem Haushalt für 2022 zustimmen, wenn ja, warum, wenn nein, warum nicht?

Die SPD lehnt den Haushalt 2022 ab, weil er weiterhin nicht transparent und unsozial ist, keine Schwerpunkte erkennen lässt und aus unserer Sicht nicht in der Lage ist, den Anforderungen der Zukunft gerecht zu werden. Ein immer weiter wachsendes Defizit mit bis zu 18 Millionen Euro in 2022 ist nicht tragbar und ganz alleine schlechter Haushaltsführung geschuldet. Wissentlich wird hier die Schuldenfreiheit in 2023 bedroht und damit die Spielräume der Zukunft, da gleichzeitig notwendige Investitionen etwa in Bildung, Digitalisierung nicht getätigt werden können.

Wo sehen Sie angesichts der Haushaltslage Einsparpotenzial?

Aufgrund der jahrzehntelanger Fehlplanungen von CDU und Bürgermeister, weiß man gar nicht mehr was überhaupt umgesetzt werden soll und kann. In 2021 wurden nur 46 Prozent der Projekte und Maßnahmen wirklich abgearbeitet. Eine realistische Planung zum Haushalt wäre notwendig, um über Einsparungen überhaupt sprechen zu können. Alles anderes ist Augenwischerei. Dass Bürgermeister Schneider nun der Politik und damit auch seiner CDU vorwirft, keine Prioritäten gesetzt zu haben, ist eine reine Verschleierungstaktik, um von den eigenen Fehlern abzulenken.

Was ist für Sie nicht verhandelbar?