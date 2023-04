Langenfeld Rallye zum Stadtgeburtstag

Ebenfalls am 7. Mai, 15 17 Uhr, stellt das Erzählcafé im Wiescheider Treff Langenfelds Partnerstadt Senlis/Oise in Frankreich in den Mittelpunkt. In einem Vortrag geht es um die Gründung der Partnerschaft am 3. Mai 1969 und auch darum, wie die Beziehungen vertieft und ausgeweitet werden konnten und welchen Anteil dabei das Partnerschaftskomitee der beiden Städte hat. Referentinnen sind Dr. Gabriele Pfläging und Cordula Küpper.