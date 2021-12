Neue Streckenführung in der Kritik : Radschnellweg: unattraktive Strecke?

Der ADFC begleitet die Pläne für den Radschnellweg in Langenfeld und Monheim. Hier: ein Teilstück des Radschnellwegs in Monheim. Foto: RP/Matthias Geuß

Langenfeld Die Führung entlang der Düsseldorfer Straße erfüllt laut ADFC teilweise nicht die Mindeststandards. Die Linienführung könne nicht dazu beitragen, den Radverkehrsanteil auf über 25 Prozent zu bringen, wie im Mobilitätskonzept der Stadt beschlossen worden sei.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(pc) Im jüngsten Bau- und Verkehrsausschuss ist die Linienführung des Radschnellwegs nach Neuss endgültig beschlossen worden. Der Radschnellweg sei eines der „Leuchtturmprojekte für den Radverkehr in Nordrhein-Westfalen, sagt Matthias Geuß, Verkehrsexperte beim Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) in Langenfeld und Monheim. So verbinde man verschiedene Städte für den Radverkehr und fördere den Umstieg auf das Fahrrad, sagt er. Das Land habe bereits 2013 erkannt, dass man zur Stärkung des Radverkehrs Radschnellwege benötige. In einem Planungswettbewerb sei daraufhin der Radschnellweg von Neuss über Düsseldorf nach Langenfeld und Monheim als Siegerprojekt gekürt und das hohe Radfahrer-Potenzial auf dieser Strecke in einer Studie bestätigt worden.

Gleichzeitig habe die Landesregierung auch Mindestanforderungen für Radschnellwege definiert: Sie sollten eine direkte Verbindung der Stadtzentren schaffen und möglichst geringe Zeitverluste an Ampeln aufweisen. Dazu solle der Radschnellweg sowohl von Autos als auch Fußgängern getrennt geführt werden und so breit sein, dass Überholen und Nebeneinanderfahren bei Geschwindigkeiten von 30 Stundenkilometern sicher möglich ist.

Wie das in etwa aussehe, könne man sich in Baumberg ansehen, wo die ersten Abschnitte des Radschnellwegs fertiggestellt sind, sagt Geuß. Durch den Bau- und Verkehrsausschuss Langenfeld wurde in der Sitzung am 18. November nun die Linienführung für den Teilabschnitt auf Langenfelder Stadtgebiet festgelegt und die Verwaltung beauftragt, mit dem Land diese Linienführung abzustimmen. Als bevorzugte Strecke habe lange eine Strecke von Hellerhof durch die Felder über die Pappelallee gegolten, die jedoch Mitte 2020 verworfen worden sei. Seitdem wurden viele Varianten diskutiert, die meist an der Berghausener Straße endeten, so Geuß.

Kritikpunkte an den verschiedenen Varianten seien unter anderem die unattraktive Fortführung in die City oder der Eingriff in den Baumbestand des Landschaftsparks Fuhrkamp. Letztlich habe die Verwaltung eine Führung des Radschnellwegs entlang der Düsseldorfer Straße (L219) festgelegt, so Matthias Geuß. Vorteil dieser Lösung sei, dass mögliche Konflikte mit landwirtschaftlichen Verkehren vermieden werden. Ein Nachteil sei es, dass Ampeln auf dieser Strecke ausbremsen und die Strecke entlang der vielbefahrenen Landesstraße unattraktiv sei. Darüber hinaus habe die Stadtverwaltung gesagt, dass es bei dieser Streckenführung nicht möglich sein werde, die Mindestanforderungen eines Radschnellweges zu erfüllen. Auch seien wahrscheinlich verkehrssicherheitstechnisch kritische Zweirichtungsradwege erforderlich.

Der ADFC Langenfeld/ Monheim fragt nun, wieviel Radschnellweg bleibt in Langenfeld erhalten, der die Mindeststandards erfüllt? Geuß vermutet, diese Linienführung könne nicht dazu beitragen, den Radverkehrsanteil auf über 25 Prozent zu bringen, wie im Mobilitätskonzept der Stadt beschlossen worden sei.

(pc)