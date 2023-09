Unfall in Langenfeld Verletzte Radlerin muss in Spezialklinik

(og) Eine 77-jährige Radfahrerin ist bei einem Unfall In Langenfeld so schwer verletzt worden, dass sie in eine Spezialklinik gebracht werden muste. Wie die Polizei mitteilt, war eine 68-jährige Autofahrerin aus Linnich gegen 11.35 Uhr mit ihrem VW Polo auf der Hochstraße in Richtung Schulstraße unterwegs. An der Kreuzung Hochstraße/Talstraße wollte sie links abbiegen und übersah dabei die 77-jährige Langenfelderin auf ihrem Fahrrad. Die Seniorin, die zum Unfallzeitpunkt keinen Helm trug, wurde von der Motorhaube des Autos erfasst und stürzte zu Boden. Dabei wurde sie schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Spezialklinik. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 800 Euro.