Radler stürzt in Langenfeld : Radler verletzt sich bei Sturz schwer

Radler stürzt in Langenfeld

In Langenfeld an der Düsseldorfer Straße ist ein Radler schwer gestürzt. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Langenfeld Ein 53-jähriger Fahrradfahrer ist am Dienstagnachmittag mit seinem Fahrrad gestürzt, als er den Von-Kniprode-Weg überqueren.

(og) Er verletzte sich so schwer , dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste.wie die Polizei mitteilt, war der man gegen 16 Uhr auf dem Geh- und Radweg an der „Knipprather Straße“ Richtung Düsseldorfer Straße unterwegs und wollte den Kniprode-Weg“ überqueren. Laut Zeugenaussagen sei dabei das Vorderrad aus der Halterung gebrochen und der Fahrradfahrer, der keinen Helm trug, stürzte.