70-Jähriger verletzt : Radler stürzt: Zeugen gesucht

Langenfeld Zum Unfallgeschehen gibt es widersprüchliche Angaben.

Zugetragen hat sich der Unfall am Donnerstagmorgen auf der Solinger Straße in Höhe Ganspohler Straße (Sass am Markt). Der 70-Jährige radelte gegen 9.15 Uhr in Richtung Hauptstraße, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Rad verlor und zu Boden stürzte. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Der andere Radfahrer, ein 37-jähriger Langenfelder, wurde nicht verletzt.