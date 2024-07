Verkehrskonzept Richrath-Mitte Radler sollen Vorfahrt bekommen

Der Verkehr rund um den Kreisverkehr Richrather-/Kirsch-/Kaiser- und Berghausener Staße in Richrath ist unübersichtlich. Wer aus der Innenstadt kommend über die Richrather Straße fährt und etwa zur Schützenhalle an der Kaiserstraße möchte, wird über die Kirschstraße geleitet. Wer hingegen zum Fahrradgeschäft an der (kleinen) Berhausener Straße möchte, umrundet den Kreisverkehr und fährt links wieder raus. Und da entsteht schon ein Problem. Denn derjenige, der links abbiegt, muss rechts auf den Verkehr aus der Kaiserstraße achten und zugleich auf den Radverkehr aus der Berghausener Straße, der gegen die Straßenführung Richtung Kreisel fährt. Dort gilt für Radler ein Zweirichtungsverkehr. Auch Autofahrer, die über die Kaiserstraße aus dem Richrather Ortskern kommen, müssen aufpassen. Denn beim Linksabbiegen in die Richrather Straße können ihm ebenfalls die Radfahrer aus der Berghausener Straße entgegenkommen.