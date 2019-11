Monheim Überfall : Radler schubst 85-Jährige und raubt sie aus

Langenfeld (og) Opfer eines dreisten Überfalls ist eine 85 Jahre alte Langenfelderin geworden.

Ein Radler hat sie am Dienstag im Bereich des Galkhausener Bachs umgestoßen und ihr den Stoffbeutel mit Portemonnaie entrissen. Wie die Polizei mitteilt, war die 85-Jährige gegen 13.30 Uhr zu Fuß von der Talstraße aus kommend entlang des Galkhausener Bachs in Richtung Hinter den Gärten unterwegs, als sich ihr ein Radfahrer näherte. Als er die Frau erreichte, schlug er ihr von hinten in den Rücken, so dass sie zu Boden stürzte. Dann entriss er ihr den blauen Stoffbeutel und flüchtete in Richtung Innenstadt. Kurz darauf alarmierte die leicht verletzte 85-Jährige die Polizei. Zu dem Täter liegt der Polizei eine vage Personenbeschreibung vor. Demnach soll der Mann etwa 1,80 Meter groß gewesen sein. Er soll eine helle Jacke getragen haben. Die Polizei sucht nurn Zeugen. Wer zu der angegebenen Zeit im Umfeld des Galkhausener Bachs einen Radfahrer mit einer hellen Jacke und einem blauen Stoffbeutel gesehen hat, möge sich bei der Polizei unter Tel. 02173 288-6310 melden.