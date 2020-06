Langenfeld/Monheim Radtouren : Radler-Club ADFC startet zu neuen Zielen

Der ADFC startet wieder zu neuen Touren. Foto: ADFC

Langenfeld/Monheim Der ADFC Langenfeld/Monheim startet wieder zu neuen Touren. Das teilt Annemarie Mittag mit. Jeden ersten Samstag im Monat lädt der ADFC zu einer etwa 45 Kilometer langen Fahrradtour ins Langenfelder Umfeld ein. Das Thema der Touren lautet: „Wir wollen unsere Langenfelder Heimat genießen.“

(og) Los geht es am Samstag, 6. Juni. Die Samstagstour mit Resi Maassen (Tel. 02173 98 09 31, mobil: 0176 57646300) ist 45 Kilometer lang. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Langenfelder Rathaus.

Am Dienstag, 9. Juni, lädt der Allgemeine Deutsche Fahrradclub zu zwei Nachmittagstouren ein. Die erste Tour startet um 13 Uhr, die zweite um 14 Uhr am Treffpunkt St. Martin in Richrath. Die 13-Uhr-Runde leitet Resi Maassen und die 14-Uhr-Tour wird von Christel Rieger (Tel. 0212 40101300, mobil 0163 28 51 338) geführt.

Zum japanischen Garten in Leverkusen (35 Kilometer) geht es am Mittwoch, 10. Juni. Damit startet der

ADFC seine Monheim-Baumberger Feierabendtour. Treffpunkt ist um 18 Uhr auf dem Parkplatz am Ende des Einkaufszentrums in Baumberg, Geschwister-Scholl-Straße 85, am Schild „Radlertreff“.

Die Sonntagstour am 14. Juni ist nichts für ungeübte Radler. Ziel ist die Horrem-Erft-Rheinfähre. Die Strecke ist insgesamt 90 Kilometer lang. Von Langenfeld geht es über die Leverkusener Brücke nördlich an Köln vorbei bis nach Horrem. Der Erft folgt die Gruppe bis zur Mittagsrast an der Zievericher Mühle. Durch einen rekultivierten Tagebau geht es zurück zur Fähre über den Rhein und dann nach Langenfeld. Die Tourenleitung haben Dieter Giese und Gerd Hoffmann (Tel. 02173 980950, mobil 0176 61 60 07 82) . Treffpunkt ist um 8 Uhr am Rathaus Langenfeld. Für alle Termine wird um eine Anmeldung beim jeweiligen Tourenleiter gebeten.