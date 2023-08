Langenfeld Unfall Radfahrerin stürzt wegen geöffneter Autotür

Zu einem so genannten „Dooring-Unfall“ kam es am Montagabend. Hierbei wurde eine 63 Jahre alte Radfahrerin an der Hand verletzt. Gegen 18 Uhr parkte eine 43-jährige Langenfelderin ihren Mazda in einer Parkbucht rechts der Hauptstraße auf Höhe eines Optikers. Die 13-jährige Tochter, die auf dem Beifahrersitz saß, habe dann, ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten, die Türe geöffnet, wie die Polizei berichtet. An dem plötzlich auftretenden Hindernis stürzte eine 63-jährige Langenfelderin, die gerade mit ihrem Fahrrad auf dem Bürgersteig vorbeifuhr. Die Radfahrerin prallte auf ihre Hand, mit dem Verdacht auf eine Fraktur wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. „Auch wenn die Radfahrerin eigentlich auf der Straße hätte fahren müssen, entbindet dies die Insassen des Pkw nicht von ihrer Pflicht, sich mittels Schulterblick zu vergewissern, dass sich dem Auto kein Fahrrad nähert“, erklärt Pressesprecher Daniel Uebber. „Es hätte ja auch ein Kind treffen können, das den Bürgersteig als Radweg nutzen darf.“ Um dies nicht zu vernachlässigen, helfe auch der so genannte „Holländische Griff“: Hierbei werde die Fahrertür immer mit der rechten Hand geöffnet. Dadurch drehe sich der Oberkörper automatisch seitlich nach hinten. Auch Beifahrer sollten die Tür immer mit der weiter entfernten Hand öffnen.