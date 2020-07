Tödlicher Unfall : Radfahrer (83) stirbt nach Unfall in Langenfeld

Tragischer Unfall: Ein Fahrradfahrer wurde auf der Knipprather Straße von einem Auto erfasst. Der Mann stirbt an den Folgen des Unfalls. Foto: Patrick Schüller

Langenfeld Tödlich verletzt worden ist am Samstag ein 83 Jahre alter Fahrradfahrer aus Leverkusen. Die Mercedesfahrerin und ihre Begleitung erlitten einen Schock. Die Polizei sucht Zeugen zum Unfallhergang.

(og) Tödlich verletzt worden ist am Samstag ein 83 Jahre alter Fahrradfahrer aus Leverkusen. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 14.15 Uhr mit seinem Rad auf einen befestigten Feldweg in Richtung Knipprather Wald unterwegs. Eine 71-jährige Frau aus Burscheid fährt zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Mercedes auf der Knipprather Straße in Richtung Langenfeld. Nach bisherigem Ermittlungsstand und Zeugenaussagen habe der 83-jährige Fahrradfahrer die Kreuzung des Feldweges mit der Knipprather Straße ohne auf den fließenden Verkehr zu achten überquert. Der Radfahrer, der keinen Helm trug, sei dort von dem Mercedes erfasst und auf die Motorhaube geschleudert worden und anschließend mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe geprallt.

Die durch den Aufprall entstandenen Kopfverletzungen waren so schwer, dass er sofort mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht wurde. Dort erlag er , so die Polizei, seinen schweren Verletzungen.

Bei dem Unfall erlitten die 71-jährige Fahrzeugführerin sowie ihre 83-jährige Beifahrerin aus Monheim einen Schock und mussten laut Polizei medizinisch versorgt werden. Eine weitere Zeugin, die sich mit ihrem Fahrzeug hinter dem Mercedes befand, eine 52-jährige Frau aus Monheim, erlitt ebenfalls einen Schock. Auch sie benötigte nach dem Unfall medizinische Versorgung.

Die Fahrbahn der Knipprather Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme, für etwa zwei Stunden voll gesperrt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in noch unbekannter Höhe, so Polizei. Sie wurden abgeschleppt und für weitere Untersuchungen sichergestellt.