Langenfeld Verletzter : Radfahrer prügelt Fußgänger in Reusrath bewusstlos

Langenfeld (og) Schwer verletzt wurde am Samstagabend ein 27 Jahre alter Langenfelder. Ein unbekannter Radfahrer hat ihn auf einem Feldweg an der Ackerstraße in Reusrath verprügelt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der 27-Jährige gemeinsam mit Familienangehörigen und seinem Hund gegen 20.25 Uhr auf einem Feldweg an der Ackerstraße in Reusrath unterwegs, als ein Fahrradfahrer vorbeikam.