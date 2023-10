Queere Community Queere Jugendgruppe jetzt samstags unter neuer Leitung

(og) Der Treff für Langenfelder Jugendliche, die ihre geschlechtliche Identität jenseits der Mehrheit finden, wird jetzt von einer neuen pädagogischen Fachkraft begleitet: Falk Adam hat Erziehungswissenschaft studiert und bereits langjährige Erfahrungen in der Jugendarbeit gesammelt. Unter anderem arbeitete er im Düsseldorfer Jugendzentrum für „LGBTQIA+“ (Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender, Queere, Intergeschlechtliche, Asexuelle und mehr). Mit dem Wechsel der Gruppenleitung ändern sich auch die Zeiten. Unter dem Motto „Queer all Year“ treffen sich die Jugendlichen jeden Samstag ab 12 Uhr (bis 14 Uhr) in der Stadtbibliothek. Dort können sie sich austauschen. Bei den Treffen werden auch Aktionen oder Ausflüge gemeinsam geplant. Über diese informiert sowohl eine Webseite als auch ein gemeinsamer Whatsapp-Chat. Das Angebot ist kostnfrei, eine Anmeldung nicht nötig. Damit sich alle in der Gruppe wohl fühlen, achtet Falk auf gegenseitigen Respekt, auch gegenüber anderen Minderheiten. Finanzielle Unterstützung für das Projekt gibt es vom LVR und in Kooperation mit der Stadtbibliothek.