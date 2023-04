Langenfelder Chöre Quartettverein sucht junge Sänger

Wer das Sängerheim am Jansenbusch besucht, taucht in eine andere Welt ein. In die der tiefen 1960er. Der Quartettverein Gladbach 1919, vom Namen her auch eher traditionell, ist jedoch mit seinem Repertoire sehr aktuell. Dafür sorgt der energische Chorleiter und Pianist Otmar Stangl, der genau weiß, dass der Chor weg vom traditionellen Liedgut muss, wenn er nicht in der Versenkung verschwinden will. „Um Gospel, Musical, Pop, natürlich auch Klassik führt kein Weg drum herum“, sagt der Mann, der bisher rund 800 Musikstücke zur Chorliteratur umgearbeitet hat. „Das Können der Chöre ist oft viel besser als ihr Ruf“, weiß er aus Erfahrung. „Um ihr Image aufzubessern, singen große Chöre heute ja schon auf Schalke.“