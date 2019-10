Langenfeld Chorjubiläum : Quartettverein feiert 100-jähriges Bestehen

Vor dem Jubiläumskonzert proben die Mitglieder des Quartettvereins Gladbach noch fleißig . Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Am Samstag ist der offizielle Festakt, am Sonntag gibt der Quartettverein Gladbach sein Jubiläumskonzert. Wir blicken zurück auf 100 musikalische Jahre.

Quartettverein Gladbach heißt der gemischte weltliche Chor, der 1919 – ein Jahr nach dem Ende des 1. Weltkriegs – gegründet wurde und dieses Jubiläum jetzt am Wochenende groß feiert. Am Samstag ist abends ein Festakt mit Bürgermeister Frank Schneider und anderen Offiziellen im Vereinsheim am Jansenbusch, am Sonntagmorgen gibt der Chor sein Jubiläumskonzert, das bereits ausverkauft ist.

Wieso heißt der Chor eigentlich Quartettverein? „Gegründet wurde er tatsächlich von einem Männerquartett“, weiß die langjährige Chor-Vorsitzende Sophie Offenberg-Sersch. „Aus dem ursprünglichen Männerquartett entwickelte sich ein Doppelquartett, dann ein Männerchor.“ Im Jahre 1934 gründeten Frauen den Frauenchor Gladbach. Dieser schloss sich im Jahre 1946 dem Männerchor Quartettverein Gladbach an und man probte von nun an gemeinsam als gemischter, weltlicher Chor.

Info Festakt mit Gesang und Häppchen Wann Samstag, 26. Oktober, 19 Uhr: offizieller Festakt mit Häppchen für geladene Gäste und Sonntag, 27. Oktober, 11 Uhr Jubiläumskonzert Wo Sängerheim Jansenbusch 13 Proben immer montags Abends, 20 Uhr im Jansenbusch Nachwuchs Wer Lust hat, mit zu singen, sollte einfach zu den Proben kommen.

In der Vereinschronik heißt es dazu: „Der nächste Krieg, er blieb’ nicht aus, einige der Männer kamen nicht mehr nach Haus’, in den Stimmen wurden die Männer knapp, so ließen die Frauen sich herab, zu aller Wohl und gutem Gelingen, in Zukunft mit den Herren zusammen zu singen.“

Da waren die Männer noch unter sich: Der Quartettverein 1927. Foto: Quarteettverein/Quartettverein

Margret Bobe schreibt und aktualisiert diese Chronik seit Jahrzehnten in Versform. Die alte Dame singt seit 61 Jahren im Quartettverein: „Ich bin mit 18 Jahren Mitglied geworden. Vorher haben es meine Eltern nicht erlaubt. Ich durfte Mitglied im Kirchenchor sein, da war ich gut aufgehoben, aber nicht in dem weltlichen, gemischten Chor. So war das damals.“

Margret Bobe war früher als Solo-Sopranistin unterwegs, sang bei Hochzeiten und anderen Gelegenheiten. Sie erinnert sich an viele schöne Zeiten mit dem Quartettverein: „Musik und Karneval sind mein Leben und wir hatten immer tolle eigene Sitzungen.“ 2015 stellte der Quartettverein mit Sophie und André sogar das Langenfelder Karnevals-Prinzenpaar.

1969 ist der Chor gut gemischt und hat viele Mitglieder. Foto: Quarteettverein/Quartettverein

Seitdem der Quartettverein Gladbach als gemischter Chor unterwegs war, wurde es oft eng auf den Probebühnen. Da traf es sich gut, dass die Stadt Langenfeld Baracken abriss und eine davon für 50 Mark an den Chor verkaufte. In Eigenarbeit entstand so das Sängerheim am Jansenbusch, das 1954 eingeweiht wurde und – nach diversen Renovierungen – immer noch als Vereinsheim genutzt wird.

Sophie Offenberg-Sersch, die auch schon seit 41 Jahren dabei ist, weiß: „Wir waren früher mal über 30 Leute im Chor, auch mal 36. Jetzt sind wir noch 24 und die Männer sind in der Minderheit. Das Durchschnittsalter ist hoch.“

1994 deutet es sich bereits an: Die Frauen dominieren den Chor. Foto: Quarteettverein/Quartettverein

In den 100 Jahren seit der Gründung des Quartettvereins war der Chor natürlich auch wechselnden Moden unterworfen. Man sang deutsches Liedgut, Heimatlieder wie „Leev Heimat Gläbbisch du“, machte in den Nachkriegsjahren auch mal einen Ausflug ins Laienspiel und stellte sich in den letzten Jahren lauter neuen Herausforderungen. „Wir haben wie alle Chöre Nachwuchsprobleme und fragen uns, was neue Chormitglieder interessieren könnte“, sagt die Chor Vorsitzende Sophie Offenberg-Sersch.

„Wir singen Evergreens wie ‚Mein kleiner grüner Kaktus‘, Chansons wie ‚Über den Wolken‘ und Musicaltitel.“ Margret Bobe reimt dazu in der Chronik: „So mancher Dirigent vermittelte uns sein Wissen: Elf Herren und eine Dame haben wir bis heute verschlissen.“ Der aktuelle Dirigent Otmar Stangl gilt als sehr anspruchsvoll und fordert die Sänger, was grundsätzlich begrüßt wird.

Bobe lobt Stangls „exzellentes Klavierspiel“ und die hohen Anforderungen. Nur englische Texte singt sie nicht gern: „Wir Älteren können kein Englisch und die Musicals sind schwierig.“ Zum Glück gibt es die meisten Titel auf Deutsch.

Für das Jubiläumskonzert hat der Quartettverein auch einige Musicaltitel einstudiert – zum Beispiel aus Starlight Express, Elisabeth, Die Schöne und das Biest und aus der West Side Story.

Unterstützt wird der Chor am Sonntag von der Sopranistin Barbara Felicitas Marin – und von Stangl am Piano.