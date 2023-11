Interview Matthias Kuchta „Ich möchte zur Erinnerungskultur beitragen“

In der Pogromnacht am 9. November 1938 brannten deutschlandweit die Synagogen. Auch die Langenfelder Synagoge stand in Flammen. Mit dem Erzählspiel „Helgas Reise nach Riga“ möchte der Puppenspieler Matthias Kuchta zur Erinnerungskultur an die NS-Zeit beitragen. Die Veranstaltung wird vom Verein Kulturgut Langenfeld im Rahmen der Antisemitismuswochen organisiert.