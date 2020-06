Schauplatz startet Freiluft-Programm „Sommerfrische“ : Publikum hat beim Kabarett im Freizeitpark Spaß und hält Abstand

Langenfeld Die milden Strahlen der untergehenden Sonne beleuchten den Hügel im Freizeitpark Langfort. Dort tummeln sich an diesem Samstagabend mit Blick auf die vom Schauplatz-Team aufgebaute Bühne erwartungsfrohe Menschen. Auf Decken sitzen Paare, Familien und einzelne Zuschauer. Sie alle sind gekommen, um bei der Auftaktveranstaltung des Open-Air-Kulturprogramms „Sommerfrische“ dabei zu sein.

Auf die Sicherheit wurde großen Wert gelegt. Jeder Besucher musste sich in eine Liste eintragen und die Hände desinfizieren, bevor er sich einen Platz auf der Wiese aussuchen durfte. Um die Abstände auch sicher zu wahren, waren auf der Wiese mit weißer Farbe Kreise gezogen worden, was Kabarettist Doc Esser von der Bühne aus sogleich mit den Worten „Sieht aus wie lauter Hubschrauber-Landeplätze“ kommentiert.

Ferien in der Region : Das Gute liegt so nah

Schließlich hat Doc Esser eine Corona-Abteilung geleitet und weiß aus erster Hand, von was er spricht. So erfährt das Publikum nicht nur mehr über das Immunsystem und Antikörper, sondern auch, warum das mutierte Covid-19-Virus so gefährlich ist. Dabei würzten die beiden Kabarettisten ihren Dialog immer wieder mit reichlich Ironie und Situationskomik, so dass auf dem Grashügel viel gelacht wird.