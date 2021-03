Am Volksgarten Rettungswagen beschädigt : Psychisch kranke Frau verletzt zwei Sanitäter

Am Volksgarten Rettungswagen beschädigt

Eine psychisch kranke Frau hat am Dienstagnachmittag im Volksgarten zwei Rettungssanitäter verletzt. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers waren sie alarmiert worden, weil die Frau nicht ansprechbar war. Nach einer Erstversorgung schlug die Frau im Rettungswagen vor dem Transport ins Krankenhaus auf einen Sanitäter und den zu Hilfe gekommenen Fahrer ein. In einem weiteren Rettungswagen unter Polizeibegleitung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Der innen erheblich beschädigte erste Rettungswagen sei außer Dienst genommen worden.