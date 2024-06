Messerstecherei in Langenfeld Opfer weiß nicht, wer es niedergestochen hat

Mit hohem personellem Aufwand begann am Montagvormittag der Prozess vor dem Düsseldorfer Landgericht gegen einen irakischen Kurden (28) und einen Afghanen (30) wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung. Sowohl die Angeklagten als auch der Geschädigte konnten dem Verfahren nur mithilfe von Dolmetschern folgen. Am Anfang mussten daher die Bilder sprechen. Anhand von Videoaufzeichnungen aus dem Innern des Restaurants Nirvana konnten Teile der Auseinandersetzung vom 11. Januar rekonstruiert werden. Man sieht, wie der Afghane gegen 18.38 Uhr in Jogginghosen und hellblauer Jacke das Restaurant betritt, das spätere Opfer herbeiwinkt und ihn an der Jacke anfasst, worauf dieser eine Abwehrbewegung macht. Sofort tritt ein Mitarbeiter hinzu und geleitet den Eindringling hinaus. Das spätere Opfer folgt ihnen.