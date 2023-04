Langenfeld Strafprozess Angreifer auf Hausmeister will Freispruch

Für sieben Monate muss ein Langenfelder in Haft, nachdem er im April 2022 den Mitarbeiter eines Hausmeister-Services auf der Lindberghstraße unvermittelt attackiert hatte. Der Angriff hatte hohe Wellen geschlagen, beim Opfer waren später im Krankenhaus ein Jochbeinbruch und weitere Brüche im Gesicht diagnostiziert worden. Die Haftstrafe war bereits beim Amtsgericht verhängt worden – damit war der Angeklagte nicht einverstanden, angeblich sei er selbst angegriffen worden und habe sich nur gewehrt. Der 43-Jährige war in Berufung gegangen mit einem klaren Ziel vor Augen: Freispruch! Und wenn es damit nichts werden sollte, dann doch wenigstens eine Bewährungsstrafe. Ein Blick in das Vorstrafenregister genügte, um zu wissen, dass eine Bewährungsstrafe in seinem Fall nicht in Frage kam: 23 Vorstrafen standen dort, die im Berufungsverfahren minutenlang verlesen wurden.