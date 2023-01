Amtsgericht Düsseldorf Prozess gegen Drogenhändler startet

(magu) Aufgebrochene Türen, abgesperrte Gebäude und Einsatzkräfte der Polizei: Die Razzia am frühen Morgen des 17. Dezember 2020 in einer Lagerhalle in Langenfeld hatte Spuren hinterlassen. Knapp 50 Kilo Marihuana waren damals sichergestellt worden, nun müssen sich zwei Angeklagte wegen Drogenhandels und des Verstoßes gegen das Waffengesetzes vor dem Düsseldorfer Landgericht verantworten. Der Prozess beginnt am 15. Februar.