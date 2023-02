Landgericht Düsseldorf Prozess um Cannabisplantage startet

Es war ein kurzes Stelldichein im Prozess gegen zwei Männer, die an der Landwehr eine Cannabis-Plantage betrieben haben sollen: Die Anklage wurde verlesen, danach war auch schon Schluss an diesem ersten Verhandlungstag am Düsseldorfer Landgericht. Die Kammer hat sieben Verhandlungstage festgesetzt, am 30. März soll das Urteil verkündet werden.