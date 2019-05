Tipp : Protestanten feiern Himmelfahrt in der Natur

Langenfeld Um 10 Uhr geht’s mit einer Fahrrad-Sternfahrt zur Wasserburg los.

Den Feiertag Christi Himmelfahrt feiert die Evangelische Kirchengemeinde Langenfeld zusammen mit der Freien Evangelischen Gemeinde – sofern das Wetter wieder mitspielt – mit einem Gottesdienst unter freiem Himmel. Um 10 Uhr treffen sich am Donnerstag alle Interessierten, auch Familien mit Kindern, mit Fahrrädern an jeweils einer der evangelischen Kirchen Langenfelds (Post-, Kaiser-, Trompeter Straße, Johanneskirche/CBT-Haus Eichenfeldstraße, Hardt), um zur Wasserburg Haus Graven in Wiescheid zu radeln. Um 11 Uhr gestalten Pfarrerin Silke Wipperfürth und Wolfgang Ortmann dann den Gottesdienst, der musikalisch von der Band der Freien Evangelischen Gemeinde begleitet wird. Auch Menschen ohne Fahrrad sind willkommen. Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es Kaffee und Kuchen.