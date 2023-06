Projektwoche zur Nachhaltigkeit in Wiescheid Reparieren statt Wegwerfen der Umwelt zuliebe

Am Samstag, 17. Juni, von 11 bis 13 Uhr geht es um Fahrradreparaturen mit „Fix & Fertig“ und Grundschulkindern an der Grundschule Wiescheid, Parkstraße 54. Vom 19. bis 26. Juni ist die „10-Poster-Ausstellung“ des Kreises Mettmann im Wiescheider Treff, Alt Wiescheid 20a, zu den Themen Elektroschrott, Ressourcenschutz, Lieferketten & Kreislaufwirtschaft sowie Ermittlung des eigenen ökologischen Fußabdrucks zu sehen. Am 20. Juni, 18 Uhr, steht ein Vortrag des Teams Umwelt vom Kreis Mettmann im Wiescheider Treff auf dem Programm. Vom Rohstoffabbau zum Elektroschrott schlägt Referentin Lea Habitz, Koordinatorin für kommunale Entwicklungspolitik, den Bogen.