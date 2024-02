Langenfeld Vorträge und Lesungen zum Weltfrauentag

Am 8. März begehen Frauen in aller Welt den Internationalen Frauentag. Dieser Gedenktag sei „immer noch notwendig, um die Gesellschaft auf bestehende Diskriminierungen hinzuweisen und die Rechte der Frauen einzufordern“, erklärt die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Langenfeld, Gudrun Kraft. Aber er sei zugleich auch ein Tag, an dem Frauen mit Stolz auf das bisher Erreichte zurückblicken könnten, also ein Grund zum Feiern. Sie hat rund um den Feiertag ein abwechlungsreiches Programm organisiert.