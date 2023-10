Langenfeld Fördermaßnamen für Langzeitarbeitslose Pro Donna fürchtet Wegfall weiterer Ein-Euro-Jobs

Der Bund will 2024 die Verwaltungsbudgets für die Jobcenter kürzen, dann steht insbesondere für Eingliederungsmaßnahmen – landläufig bekannt als „Ein-Euro-Jobs”– weniger Geld zur Verfügung. Seit Jahren schon werden die Fördermaßnahmen für Langzeitarbeitslose zurückgefahren. Bei ProDonna in Langenfeld gab es 2021 noch 33 Arbeitsgelegenheiten. In diesem Jahr sind sie auf 27 geschrumpft. „Seit zwei Jahren wird kontinuierlich gekürzt“, beklagt Martina Matuschik, verantwortlich für Öffentlichkeitsarbeit beim Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) in Langenfeld.