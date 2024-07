Sozialkaufhaus Langenfeld Pro Donna und Werkstatt suchen neue Bleibe

Von Isabel Klaas

„Pro Donna“ ist in der Bedrängnis. Das beliebte Sozialkaufhaus des SkF (Sozialdienst katholischer Frauen), das es bereits seit 20 Jahren in der Stadt gibt, verliert zum Jahresende sein Lager außerhalb, in dem die saisonalen Waren untergebracht werden. Gleichzeitig läuft der Mietvertrag, der ebenfalls beim SkF angesiedelten „Haushaltsnahen Dienstleistungen“ für Räume am Konrad-Adenauer-Platz aus. Genau das nimmt Anke Merten, seit einem Jahr Bereichsleiterin der Beschäftigungsförderung, zum Anlass, auf die wichtige Stellung ihrer Einrichtung im gesellschaftlichen Gefüge Langenfelds und auf die Suche nach neuen zentrumsnahen Räumen hinzuweisen. „Am liebsten wäre es mir, wir könnten Laden, Lager und die Haushaltsnahen Dienstleistungen unter einem Dach unterbringen“, sagt sie. „Dazu brauchten wir 800 bis 1000 Quadratmeter.“ Mit dem Citymanager Jan-Christoph Zimmermann habe sie schon gesprochen.