Langenfeld Jubiläum Prismaschule punktet mit Integration und Internationalität

„Die Prismaschule ist äußerst innovativ und das schulische Miteinander von großer Wertschätzung geprägt.“ So lautet die Quintessenz der aktuellen Qualitätsanalyse für die Prisma-Schule. Hiermit hat die Gesamtschule, die Mitte September ihr zehnjähriges Bestehen feiert, ihr eigenes Reifezeugnis erhalten. Haben doch die Gründungsväter der Schule 2013 in ihr Stammbuch geschrieben, dass die Lehrkräfte mit Blick auf ihre Schüler „Heterogenität annehmen, Individualität fördern und Talente fordern“ sollen. So gehört die Integration zu einem der Bausteine der Schule: Insgesamt 104 der 1030 Schüler haben einen diagnostizierten sonderpädagogischen Förderbedarf oder benötigen einen Integrationshelfer, um am Unterricht teilnehmen zu können. „Das hat bei uns etwas mit Haltung zu tun, dass man alle Kinder so unterstützt, dass sie den bestmöglichen Abschluss machen können“, sagt Schulleiter Raoul Schlösser.