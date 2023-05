Brand in Langenfelder Schule Prismaschule: In Toilette brennt’s

(og) Gegen 13.30 Uhr geht der Alarm los. Es brennt in der Prismaschule an der Fröbelstraße. Das Notfallsystem läuft, hundert Schüler verlassen das Gebäude. Die Feuerwehr rückt an. Grund für den Alarm war ein Brand in den Toilettenräumen im Erdgeschoss der Schule. „Es war nur ein kleiner Brand, den die Schule mit einem Feuerlöscher zum Teil schon gelöscht hatte“, berichtet Stadtsprecher Andreas Voss auf Nachfrage. Wie der Brand entstanden ist, sei noch unklar. Die Polizei war vor Ort. „Die Schulleitung hat Anzeige erstattet“, berichtet Voss. Kurz nach 14 Uhr konnte der Unterricht fortgesetzt werden.