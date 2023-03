Digitalisierung an Langenfelder Schulen Prismaschule geht bei Digitalisierung voran

Aufgrund der bereits bestehenden Vernetzung innerhalb der weiterführenden Schulen, war es selbstverständlich, dass auch die übrigen drei weiterführenden Schulen in den Planungsprozess eingebunden wurden und zumindest mit Vertretern als Multiplikatoren am Vormittag am Impulsvortrag teilgenommen haben. „Ich freue mich sehr über die gute Vernetzung der Schulen und die stetige Weiterentwicklung, die von den Schulen geleistet wird. Daher unterstützen wir als Schulträger solche Impulse sehr gerne“, berichtet Sonja Wienecke, Leiterin des Fachbereichs Jugend, Schule und Sport. Am Nachmittag investierte die Prismaschule dann noch weitere Zeit in die Fortbildung des Kollegiums.