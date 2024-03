Langenfeld Alle Schüler erhalten Schulplatz in Langenfeld

Allen Schülerinnen und Schülern ab Klasse 5 kann im kommenden Schuljahr 2024/25 ein Schulangebot in Langenfeld gemacht werden, dies teilt die städtische Pressestelle mit. 95 Prozent der Viertklässler erhielten sogar einen Platz an der Schule ihrer Wahl. Voraussetzung war, dass die Bezirksregierung der Mehrklassenbildung an der Prismaschule und am Konrad-Adenauer-Gymnasium mit jeweils einer Klasse zustimmt. Die Prismaschule verfügt jetzt über sechs Eingangsklassen, das Gymnasium läuft im Schuljahr 2024/25 siebenzügig. An der Kopernikus-Realschule starten die Fünftklässler in vier Zügen, an der Bettine-von-Arnim-Gesamtschule in sechs Zügen.