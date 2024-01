Karneval Langenfeld 2024 Prinzenpaar feiert seine neue Burg

Info

Das diesjährige Motto der Karnevalssession in Langenfeld lautet „Hörst du den Konfettiknall? In Langenfeld ist Karneval“. Das Programm bis zum Langenfelder Karnevalszug am 10. Februar ist dicht gefüllt. So steht beispielsweise bereits am kommenden Samstag die Damensitzung im Schauplatz an. Weitere Termine unter: langenfelderkarneval.de