Langenfeld Prinzengarde wählt neuen Geschäftsführer

In der kommenden Session 2024/25 feiert die K.G. Prinzengarde mit 55 Jahren ihr närrisches Jubiläum. Auf der Jahreshauptversammlung wurde bereits ein Ausblick auf spannende, zukünftige Höhepunkte des Vereins gegeben. Für die Prinzengarde beginnt die Jubiläumssession am 9. November 2024 mit dem „Garde Appell“. Für die Herrensitzung am Sonntag, 9. Februar 2025 um 11 Uhr, sowie die Kostümsitzung am selben Tag um 15 Uhr sind noch Karten erhältlich. Die Damen-Sitzung am 15. Februar 2025 ist hingegen bereits ausverkauft.