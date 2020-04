Evangelische Kirchengemeinde Langenfeld : Presbyterium bestätigt per Video Vorsitzende Karin Seitz

Presbyterium bestätigt per Video Vorsitzende Karin Seitz

Langenfeld Karin Seitz führt weiterhin das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Langenfeld. In einer Videokonferenz hatten die Anfang März in das Leitungsgremium gewählten Mitglieder jetzt die Vorstandsämter besetzt. „Das Presbyterium ist damit geschäftsfähig“, sagt Gemeindesprecherin Brigitte Frank.

(mei) Karin Seitz (Jahrgang 1960) gehört seit mehr als zwölf Jahren dem Presbyterium an. „Ich bin seit 2016 Vorsitzende, zuvor war ich von 2014 bis 2016 Kirchmeisterin.“ Neuer stellvertretender Vorsitzender ist Pfarrer Hartmut Boecker. Der 56-Jährige ist seit sieben Jahre Pfarrer in Langenfeld. Er folgt in diesem Amt auf Pfarrerin Annegret Duffe, die nicht erneut zur Wahl stand. Kirchmeister bleibt Wolfgang Honskamp (Jahrgang 1954), der dieses Amt seit vier Jahren innehat. Er ist langjähriger Vorsitzender des Finanz- und Bauausschusses. Außerdem engagiert sich Honskamp im Kreissynodalvorstand des evangelischen Kirchenkreises Leverkusen, zu dem Langenfeld gehört.