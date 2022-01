Gesundheitscampus Monheim : Praxen ziehen bis zum Sommer ein

Monheim Alle Flächen sind vermietet. Teils durch den Investor, zu einem kleineren Teil durch die städtische Gesundheitscampus GmbH.

Der Gesundheitscampus an der Alten Schulstraße ist fast fertig. Die Mieter sind in drei der vier Gebäude eingezogen. Die Ladenlokale sind mit einem Sanitätshaus und einer Apotheke belegt. Spätestens zum Ende des zweiten Quartals sollen die Arztpraxen eröffnen, berichtete Bürgermeister Daniel Zimmermann. Eine Kinderzahnarztpraxis hätte bereits ihren Betrieb aufgenommen. Alexander Schumacher (SPD) hatte in der jüngsten Ratssitzung eine entsprechende Anfrage gestellt.