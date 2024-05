Hundeschulung bei der Post Postboten lernen, ,Nein' zu sagen

Andrea Kullmann ist eine furchtlose Frau, selbstbewusst und resolut. Seit Jahrzehnten stellt sie für die Deutsche Post (DHL) Briefe und Pakete in Wuppertal zu. Und obwohl sie keine Angst kennt, ist sie bereits mehrmals bei der Arbeit vom Hund gebissen worden. „Einmal so fest, dass mir das Blut die Wade runter gelaufen ist“, erzählt sie bei der Hundeschulung für Postzusteller in der Langenfelder Niederlassung der DHL an der Elisabeth-Selbert-Straße. Alle anderen Zusteller, die ebenfalls zum Training eingeladen wurden, haben ähnliche Erfahrungen gemacht.