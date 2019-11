Schulung : Postboten trainieren Vorsicht vor dem Hund

Langenfeld Tut der was, oder tut der nichts? Bis Briefträger oder Paketzusteller das herausgefunden haben, ist es oft zu spät. Ein Seminar soll helfen.

Hunde werden von manchen geliebt und von anderen Menschen gefürchtet. Der Spruch „der tut nichts“, ist ein Klassiker. Man(n) kann Hunden meist aus dem Weg gehen, es sei denn, man(n) ist Briefbote oder Paketzusteller. Gemessen an der Zahl der Zustellungen ist die Zahl der Zwischenfälle gering (siehe Info), aber für die Betroffenen ein Schock, der trotz in der Regel nur kleiner Verletzungen oft sogar psychologische Hilfe erfordert.

Pfaff beschreibt anschaulich die Möglichkeiten, die „Sprache der Hunde“ zu deuten (Körperhaltung, Ohren- und Rutenstellung, Gebell), den Unterschied zwischen defensiver und offensiver Aggression, gehemmten und ungehemmten Bissen, die Probleme der Mehrfachhaltung „zu zweit fühlen die sich besonders stark“ und erklärt, warum „Leckerlis“ keine Lösung sind. Seine These: Der Hund, der erlebt, dass der Briefträger tatsächlich geht, wenn er bellt – obwohl der Postbote nur geht, weil der Brief eingeworfen ist – wird jeden Tag bellen, weil er „Erfolg“ hatte. Das Problem ist in dem Fall der Halter, „wenn der Halter das Gebell duldet, ist das eine verstärkende Erlaubnis für das Tier“.