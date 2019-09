Langenfeld : Postbank-Streik verärgert Kunden in Langenfeld

Langenfeld Die Tarifverhandlungen für die Mitarbeiter der Postbank werden derzeit bundesweit von Streiks begleitet. Das verärgert Langenfelder wie Matthias Wagner, die in der Filiale Stadtgalerie ohne Vorwarnung vor verschlossenen Türen stehen.

In einem Brief an die Gewerkschaft Verdi und die Post schreibt er: „Erst heißt es, es findet eine Betriebsversammlung statt. Am Tag darauf hängt ein Plakat an der Tür, dass ,heute’ (6. September) wegen Streiks geschlossen ist. Und dann steht man am darauffolgenden Tag wieder vor verschlossenen Türen“, schreibt Wagner und kritisiert die mangelnde Kommunikation. „Jetzt bin ich dreimal vergeblich in die Stadt gefahren. Bloß gut, dass ich nicht noch Fahrtkosten für den ÖPNV hatte.“ Außerdem seien der Geld- und der Briefmarkenautomat außer Betrieb gewesen, merkt er zusätzlich an.