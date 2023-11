Langenfeld „Mehr Partizipation stärkt die Identifikation“

Es gibt Häuser, die sich an strenge Einrichtungskonzepte, wie Boho, Industrial oder den Landhausstil, halten und wenig über die Persönlichkeit der Bewohner aussagen. Im Haus von Thomas Kirbisch, dem neuen Langenfelder CDU-Chef, stolpert man fast über eine seiner Leidenschaften. Denn statt eines Flures betritt man nicht nur im übertragenen Sinne eine Bühne. „Vorsicht Stufe!“ heißt es, und man steht unversehens auf einem schwarzen Podest, das mit einem roten Vorhang von dem nachfolgenden Salon abgetrennt ist. „Ach, das ist meine Bühne: Ich hab’ ja mal Theater gespielt“, kommentiert der 52-Jährige diese Kuriosität. In seinen Dreißigern habe er bei einer Laienspielschar in Köln mitgewirkt.