Langenfeld Der gute Geist der Klinik

1995 gründete sie in Langenfeld die Hospizbewegung St. Martin, deren Vorsitzende sie noch immer ist. In ihrer langen Lebenszeit hat sie viele gemeinnützige Aufgaben übernommen. „Ich muss darauf achten, dass ich mindestens eine halbe Stunde Zeit am Tag habe, Zeit für mich und meinen Gott“, sagte sie vor Jahren in einem Interview zu einer Foto-Text-Ausstellung mit „Portraits von Langenfelderinnen, die ihre Spuren in der Stadt hinterlassen haben“. Sie sieht sich gemäß ihrem Vorbild Maria als Wegbegleiterin und Führsprecherin bei Gott.