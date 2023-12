Schauplatz Langenfeld Popolski feiert unterm Weihnachtsbaum

In der Tat hat der lokale Kulturveranstalter einiges im Angebot. Eine „Neujahrsrevue á la Gatsby“ gibt es mit den Kölner Glühwürmchen am 20. Januar. Übers vergangene Jahr kann mit Onkel Fischs „WDR 2 Zugabe Pur“-Jahresrückblick am 26. Januar geschaut werden. Mit dem unvergleichlichen Pawel Podolski wird am 2. Februar ordentlich „PolkaMania“ gefeiert: „Sogar bei der Premiere des neuen Programms“, wie sich Schauplatz-Chef Georg Huff freut. A propos Feiern: Tickets für die „Ü30-Zochparty“ am 10. Februar gibt es schon. Wie auch die Eintrittskarten für Klassik trifft Jazz, dem musikalischen Zusammentreffen von Concerto Langenfeld und Chris Hopkins’ Jazz Kangaroos am 5. März, Jürgen B. Hausmanns Abend „Dat is e Ding“ am 14. und 15. März sowie Frau Höpkers Mitsingkonzert am 22. März oder Basta-Gründer William Wahls Solo am 29. Mai. Im online-Vorverkauf und auch in der Vorverkaufsstelle im Schauplatz-Foyer sind die Karten zu haben. Die Kollegen der Ticketstelle beraten auch.