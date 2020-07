Langenfeld : Drogenabhängiger Roller-Dieb gefasst

Langenfeld (elm) In der Nacht zu Samstag hat die Polizei in Langenfeld einen 31 Jahre alten Motorroller-Dieb auf frischer Tat gefasst. Polizeibeamten auf Streife war gegen 3 Uhr nachts auf der Solinger Straße der Fahrer aufgefallen.

Er trug weder einen Helm, noch fuhr er mit Licht, dafür aber in Schlangenlinien und sogar in den Gegenverkehr. Bei der Kontrolle entpuppte er sich als polizeibekannter Drogenkonsument. Der 31-Jährige gab zu, den Roller am S-Bahnhof entwendet zu haben. Außerdem habe er Bier getrunken und Amphetamin zu sich genommen. Der Obdachlose wurde festgenommen. Ein Atemalkoholtest auf der Wache ergab einen Wert von 0,6 Promille. Er wurde wegen besonders schweren Diebstahls, der Trunkenheitsfahrt sowie Fahrens ohne Führerscheins angezeigt.