Mit Vollschrott durch Langenfeld Polizei zieht „rollende Zeitbombe“ aus dem Verkehr

Die Polizei hat am Montag in Langenfeld einen völlig maroden Transporter aus dem Verkehr gezogen. Aufgefallen er den Beamten gegen 18.15 Uhr auf der Berghausener Straße. Bei der Kontrolle des 17 Jahre alten weißen „Iveco" mit polnischem Kennzeichen stellten die Polizisten fest, dass die Karosserie durchgerostet war und einige Stellen nur notdürftig mit Bauschaum geflickt worden waren. Eine eingehendere Untersuchung ergab: Absolut verkehrsuntauglich! So war ein Bremskreislauf ausgefallen und die Stoßstange locker. Zudem waren tragende Teile der Karosserie brüchig, die Handbremse außer Funktion, die Rückspiegel beschädigt und nur mit Klebeband befestigt, die Beleuchtung defekt, die Federung gebrochen, der Hauptrahmen verbogen, und auch die Hupe ließ sich nicht mehr betätigten. Zudem verlor der Wagen Bremsflüssigkeit – und Teile der Bremse waren vorsätzlich demontiert worden. Kommentar des Profi-Prüfers: „Eine rollende Zeitbombe!".