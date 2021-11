Polizeieinsatz Langenfeld : Polizei zieht maroden Lkw aus dem Verkehr

Die Polizei hat an der Industriestraße einen verkehrsunsicheren Lkw festgesetzt. Foto: Kreispolizei Mettmann

Langenfeld Wegen diverser Mängel am Fahrzeug hat die Polizei am Dienstag einen Lkw-Fahrer in Langenfeld ausgebremst.

(og) Wegen diverser Mängel am Fahrzeug hat die Polizei am Dienstag einen Lkw-Fahrer in Langenfeld ausgebremst. Wie die Polizei mitteilt, ist der aus Düsseldorf stammende Fahrer den Beamten bei einer Verkehrskontrolle auf der Industriestraße in Langenfeld aufgefallen. Ein großes, polizeifeindliches Graffiti prangt auf einer Seite des Lkw mit Duisburger Kennzeichen. Als die Polizeibeamten den 7,5-Tonner anhalten und das Fahrzeug sowie den Fahrer kontrollieren, stellen sie Mängel etwa an einem der Luftdruckbehälter und dem Unterfahrschutz fest. Die Windschutzscheibe weist einen Steinschlag auf. Die Lenkung ist auffällig. Eine Werkstatt stellt insgesamt 15 Mängel, davon 13 erhebliche, fest. Der Lkw wird sofort als „verkehrsunsicher“ eingestuft. die „TÜV-Plakette“ wird entfernt.