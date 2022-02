Verkehrskontrolle Langenfeld : Polizei zieht Lkw aus dem Verkehr

Gebrochene Bremsscheibe. Foto: Kreispolizei

Langenfeld Einen Lkw-Sattelzug mit kaputten Bremsen hat die Polizei am Dienstag in Langenfeld aus dem Verkehr gezogen. Lkw-Experten sei der in der Slowakei zugelassene Lkw an der Hardt aufgefallen, so die Polizei.

