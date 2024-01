Landwirte demonstieren 120 Landwirte treffen sich in Langenfeld

Nach aktuellem Planungsstand ist davon auszugehen, dass ab den frühen Morgenstunden mehrere Traktorkonvois im Kreis Mettmann unterwegs sein werden. Insgesamt liegen der Kreispolizeibehörde Mettmann bislang (Stand: Freitagmittag) drei angemeldete Versammlungen vor. Danach treffen sich bereits um 6.30 Uhr bis zu 120 Landwirte mit ihren Traktoren in Langenfeld, anschließend sollen an mehreren Autobahnauffahrten im Stadtgebiet Kundgebungen erfolgen. Mit erheblichen Beeinträchtigungen im Berufsverkehr sowie bei den Auffahrten auf die Autobahnen ist zu rechnen. Ebenfalls in den frühen Morgenstunden setzt sich ein Traktorkonvoi mit bis zu 40 angemeldeten Fahrzeugen am Breitscheider Weg in Ratingen-Lintorf in Bewegung, um zu einer Kundgebung über Düsseldorf nach Köln zu fahren.