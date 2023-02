Langenfeld Illegales Glücksspiel: Polizei und Ordnungsamt kontrollieren

(cebu) In einer gemeinsamen Kontrollaktion der Kreispolizeibehörde Mettmann und des Ordnungsamtes der Stadt Langenfeld konnten am Dienstagabend, 21. Februar, vier illegale Geldspielgeräte sowie ein Sportwettterminal in der Langenfelder Innenstadt sichergestellt werden. Die Kreispolizei Mettmann leistete im Rahmen des Einsatzes Amtshilfe.