Fahrerfluchten in Langenfeld und Monheim Polizei sucht Zeugen nach Flucht

(og) Ein schwarzer Skoda Octavia ist am Mittwoch an der Hitdorfer Straße in Langenfeld beschädigt worden. Der Wagen war dort laut Polizeibericht in der Zeit zwischen 8.15 und 12.45 Uhr an einem Schotterweg abgestellt, neben einer Baustelleneinfahrt. Bei dem Unfall wurde die Heckstoßstange zerkratzt und hat jetzt eine Delle. Den Schaden schätzt die Polize auf rund 500 Euro und sucht Hinweise auf den Verursacher: Telefon 02173 288-6310. Auch für Monheim meldet die Polizei eine Fahrerflucht. Dort wurde eine Laterne an der Sandstraße beschädigt. Geschätzter Schaden: 3000 Euro. Am Dienstag gegen 5.45 Uhr hörte eine aufmerksame Anwohnerin der Sandstraße einen lauten Knall vom gegenüberliegenden Parkplatz (Am Sportplatz). Vom Fenster aus beobachtete sie einen Kastenwagen, der neben einer umgekippten Laterne stand und Richtung Monheimer Straße davonfuhr. Der Kastenwagen soll die Aufschrift „HADE....“ tragen. Hinweise an die Polizei unter Tel. 02173 9594-6350.