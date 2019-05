Fahrerfluchten : Polizei sucht Radfahrerin nach Unfall in Richrath

Langenfeld/Monheim Bei der Kollision wurde eine andere Radlerin (71) verletzt.

Die Polizei meldete am Montag je eine Fahrerflucht aus Langenfeld und aus Monheim. Am Sonntag gegen 11.20 Uhr kam es an der Richrather Straße in Höhe Hausnummer 200 zu einer Kollision zwischen zwei Radfahrerinnen. Eine der beiden, eine 71-Jährige, stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Die andere Radfahrerin kümmerte sich zunächst um die Gestürzte, setzte dann aber ihren Weg fort, ohne Angaben zu ihrer Person oder dem Unfallhergang zu machen. Die unbekannte Radfahrerin wird wie folgt beschrieben: etwa 20 Jahre alt, blonde Haare, die zu einem Zopf gebunden waren, gelber Pulli. Die verletzte Seniorin wurde zunächst mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, konnte es aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. An ihrem Fahrrad entstand geringer Schaden. Hinweise an die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310.