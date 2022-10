Motorraddiebstahl in Langenfeld : Unbekannte stehlen Motorrad aus Tiefgarage

Die Polizei fahndet nach Motrraddieben. Foto: dpa/Friso Gentsch

Langenfeld In der Zeit von Sonntag, 2. Oktober, bis Sonntag, 16. Oktober, ist eine BMW S 1000 RR aus einer Tiefgarage an der Martinstraße 30 in Immigrath gestohlen worden.

